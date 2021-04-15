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منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

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منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة
http://almnatiq.net/?p=972857
المناطق - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بخمسة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وفقاً لما أعلنه صباح اليوم تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأشاد الأمين العام بقدرات واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية من حدوث خسائر فادحة.
وأكد الأمين أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومحاولة استهداف جامعة جازان تصعيد خطير وتمثل جرائم حرب.
وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية كافة، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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