صحة حفر الباطن تقديم اللقاحات مباشرة دون حجز موعد للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر

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أعلنت صحة حفر الباطن على إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة دون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر، من خلال التوجه إلى احدى مراكز اللقاح بحفر الباطن وهي مركز القاح في جامعة حفر الباطن ،ومركز صحي جنوب أبو موسى.ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس.