احدث الأخبار

هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون
منوعات
 خلافاً بين بايدن وكبار القادة العسكريين بشأن الانسحاب من أفغانستان
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقديم اللقاحات مباشرة دون حجز موعد للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر
المنطقة الشرقية
 منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة
أبرز المواد
 مصر تدين الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المملكة
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة
أبرز المواد
 استئناف محادثات فيينا على وقع هجوم نطنز ورفع تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 “المسند” يكشف عن سر ظهور “الكف العملاق” على خرائط جوجل
أبرز المواد
 الحصيني يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!
أبرز المواد
 عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند يتجاوز 200 ألف للمرة الأولى
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون

هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون

منوعات
خلافاً بين بايدن وكبار القادة العسكريين بشأن الانسحاب من أفغانستان

خلافاً بين بايدن وكبار القادة العسكريين بشأن الانسحاب من أفغانستان

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تقديم اللقاحات مباشرة دون حجز موعد للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر

صحة حفر الباطن تقديم اللقاحات مباشرة دون حجز موعد للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر

المنطقة الشرقية
منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

أبرز المواد

هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون

هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون
http://almnatiq.net/?p=972868
المناطق - واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” أمس، مذكرة تفاهم مع رئاسة الحرس الملكي، وقعها معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جانب رئاسة الحرس الملكي معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وذلك بمقر رئاسة الحرس الملكي.
وتهدف المذكرة إلى قيام الطرفين بتطوير وتحقيق سبل التعاون بينهما بما يحقق رسالتهما، وفي أي مجال من المجالات الأخرى ذات العلاقة التي يرى الطرفان مناسبة إضافتها خلال مدة سريان هذه المذكرة.
وتسعى هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع مستوى الجودة في جميع أنشطة مرافق الرئاسة التعليمية ممثلة بمعهد الحرس الملكي بالرياض، ومركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي، والتعرف على فرص التحسين والتطوير من أجل تحقيق أهداف الرئاسة، وتقديم الدعم في بناء نظام الجودة الداخلية في المرافق التعليمية، وتقديم الدعم الاستشاري في بناء وتصميم البرامج الدراسية والمناهج، إضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي، وتقديم الدعم الاستشاري في الاعتماد المؤسسي لمرافق الحرس الملكي.

روابط ذات صلة

“بخاخ” وجهاز استنشاق.. دواء جديد “ثوري” لعلاج كورونا

“بخاخ” وجهاز استنشاق.. دواء جديد “ثوري” لعلاج كورونا
فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة ينفّذ جولات رقابيةً لمكافحة التستر التجاري

فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة ينفّذ جولات رقابيةً لمكافحة التستر التجاري
هل السوبيا تحتوي على الكحول؟.. «الغذاء والدواء» ترد

هل السوبيا تحتوي على الكحول؟.. «الغذاء والدواء» ترد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*