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أمين عسير يدشن مبادرة لزراعة 11 ألف شجرة طلح

أمين عسير يدشن مبادرة لزراعة 11 ألف شجرة طلح
http://almnatiq.net/?p=972871
المناطق - أبها

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، مبادرة أمانة المنطقة لزراعة أشجار الطلح تزامنا مع أسبوع البيئة .

وقام الحميدي بغرس أول شجرة طلح في حديقة المشهد بمدينة أبها معلنا بذلك انطلاق المبادرة لتشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة و التي سيتم فيها زرع أكثر من 11 ألف شجرة وشتلة طلح .

وتشمل المبادرة الحدائق والساحات والمتنزهات ، و التي بدأت من حديقة المشهد ، لتنطلق بذلك على كافة البلديات التابعة والمرتبطة، و تأتي هذه المبادرة من ضمن المبادرات التي تطلقها أمانة المنطقة بهدف زيادة الرقعة النباتية و الحد من التلوث البيئي و تنقية الأجواء و التشجيع على زراعة الأشجار المحلية و التي ستنعكس على زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وبمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات .

ودعت الأمانة الجميع بالتفاعل مع هذه المبادرة للحفاظ على هذه الأشجار  المحلية ورعايتها بالشكل الذي يضمن استدامتها للاستفادة منها.

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