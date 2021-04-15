أمير القصيم يستعرض خلال جلسته الأسبوعية مراحل تطوير وتأهيل وادي الرمة

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قصة نجاح ، كانت حاضرة في الجلسة الأسبوعية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم ، لتحكي مسيرة الجهود التي بذلتها امارة منطقة القصيم لتأهيل وتطوير وادي الرمة الاي أسهمت في إزالة تعديات وحواجز ترابية بأكثر من 180 م2 ، لتؤكد إمارة القصيم، مسارا جديدا في المحافظة على وادي الرمة الذي وصفه سموه بأنه من اكبر الأودية بالمملكة تأكيدا على أهميته الجغرافية والتاريخية .

وكانت الجلسة الأسبوعية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، امير منطقة القصيم بعنوان “إمارة منطقة القصيم .. ودورها في تأهيل وتطوير وادي الرمة” ، والتي أقيمت مساء اليوم في قصر التوحيد بمدينة بريدة بخضور أصحاب المعالي ووكلاء الأمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية ، والتي هنأ في بدايتها سموه، الحضور بحلول شهر رمضان المبارك ، سائلا الله القبول للجميع، وان يديم على بلادنا امنها وامانها واستقرارها ، وان ينصر جنودنا البواسل بالحد الجنوبي ، الذي يجسدون أروع معاني التضحية والفداء، للذود عن حياض الدين وتراب الوطن الطاهر.

وبيّن سمو أمير القصيم بأن وادي الرمة أولته إمارة المنطقة اهتماما كبيرا لإعادة تطويره وتأهيله، مشيرا سموه الى أنه من اكبر الأودية والأنهار الجافة، حيث سيتم تأهيل الوادي ليعود لمكانته الطبيعية بعد إزالة أي تعديات او حواجز ترابية ، من خلال فريق تطوير الوادي بالتعاون مع فريق العمل بإمارة المنطقة ممثلة بلجان التعديات ومحافظ المحافظات ورؤساء المراكز .

وأضاف سمو أمير القصيم بأن الدولة – أعزها الله – حرصت على الاهتمام بالأودية وتأهيلها ، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية وادي الرمة، مؤكدا سموه بأن إمارة المنطقة ستواصل مسيرة تأهيل وتطوير الوادي حيث سيتم إنشاء مركزا للمعلومات يهدف إلى اظهار معالم الوادي للزوار ، يوضح لهم من اين يبدا وكيف يخترق الأراضي والمساحات الكبيرة ، وسيكون معلما كبيرا ومرارا ليعطي تصورا كاملا عن وادي الرمة .

وأشار سمو امير القصيم بأنه يتطلع الى الاستفادة من الجهات المعنية من خلال الدراسات السابقة المرتبطة بالأودية بالمملكة ، ومدى إمكانية انعكاسها على وادي الرمة بالمنطقة ، مشيدا سموه بدعم معالي وزير البيئة والزراعة والمياه الذي ابدى تفاعلا مع جميع المقترحات الرامية الى تطوير وادي الرمة حفاظا على مكانته واهميته.

وكانت جلسة سمو أمير القصيم الأسبوعية قد تخللها عرضا مرئيا عرض الجهود التي بذلت من قبل فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة ، والذي تم تشكيله بتوجيه من سمو امير القصيم وما تحقق من إنجازات تمثلت في إزالة التعديات والحواجز الترابية ، والمخلفات التي تعيق جريان الوادي .

من جانبه ، اعرب رئيس فريق تطوير وتأهيل وادي الدكتور صالح العامر عن شكره لسمو امير القصيم على دعمه لجهود الفريق التي اثمرت عن وضع استراتيجية استوعبت 7 محاور و 25 برنامجا لتأهيل وتطوير وداي الرمة وتحديد حدوده وإزالة التعديات التي تعترض مساره ليحقق رؤية سموه ليكون معلما من معالم القصيم البيئية.

وأشار العامر عن موافقة سمو امير القصيم بأنشاء مركز معلومات وداي الرمة ، بمنتزه خشم علي المطل على الوادي من الجهة الجنوبية بمساحة 147 الف م2.

واستعرض الدكتور العامر مسيرة عمل الفريق وجولاته الميدانية لرصد الوادي وتصويره بمشاركة خبراء ومتخصصين في عدة جوانب بيئية وجغرافية ، لافتا الى دعم سموه اسهم في ضبط الرقابة على الوادي عبر التقنية الحديثة لنظام عين الصقر، والاستفادة من المياه التي تمر بالوادي.

كما ذكر الدكتور عبدالله الدوسري ، رئيس الجمعية الجغرافية السعودية ، بانه تم الوقوف على معالم الوادي بالقصيم وتم التجول بعدد من المواقع ، والوقوف على نهاية الوادي ، لافتا بأن الرحلة كانت بمرافقة مجموعة من المتخصصين بالعلوم الطبيعية ، والاهتمام بالتركيب الجيولوجي وتركيب التربة والمياه الجوفية ومصادرها ، كاشفا ان اهتمام سمو امير القصيم ساهم بتذليل كثير من العوائق ، مبينا بأن الجمعية ستعمل مستقبلا على دراسة الجانب البشرية المرتبطة بالوادي ، متطلعاً ان يكون هناك كتاب شامل لوادي الرمة ، ليكون مصدرا لمركز المعلومات ودعمه بالخرائط الميدانية ودعمه بقاعدة بيانات متكاملة ، ويكون الزائر على اطلاع كامل بالوادي ، قبل وصوله ، ليشاهد واقع الحياة البيئية .

من جانبه قدم الدكتور احمد الدغيري عضو الفريق من جامعة القصيم ، شكره لسمو امير القصيم ، نظير اهتمامه بالوادي ، الذي اسهم بزيادة الوعي المعرفي للطلاب والطالبات ، مضيفا ان وادي الرمة احد الاودية القديمة منذ العصور الوسطى ، وان الدراسات اثبتت أن مساحة حوضه يبلغ 144كم2 وهي مساحة ضخمة، وعدد الروافد التي تصب فيه أكثر من 18 الف ، مضيفا الى ان الوادي ينبع من مناطق عدة ، من حائل والمدينة ومكة ، وان منطقة القصيم تستأثر بالجزء الأعظم من جريانه.

وأكد عضو فريق تطوير وتأهيل وادي الرمة عبدالعزيز الطرباق احد أهمية الوادي وامتداده الكبير ، مقترحا إمكانية الاستفادة من مياه الوادي وتحويلها الى بحيرات صناعية ، اسوة في بعض التجارب لبعض الاودية بالمملكة ، لتكون منتزها ، وتخفيف العبء من جريان الوادي ، وهي مناسبة لبعض المناطق التي تشكل جزءا كبيرا من حوض الوادي وعمقه.

ونوه المهندس سلمان الصوينع ، المشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والزراعة والمياه بدعم سمو امير القصيم، ، موضحا انه منذ تأسيس الفريق ، تم العمل على حصر مساحات الوادي ، وتخليصه من أي تعديات وتشوهات ، ومعالجة جميع التلوثات ، التي تصب في الوادي .

وأشار الصوينع عن العمل حاليا مع مستثمرين للاستفادة مع الغابات الزراعية ، وتخصيص 30 مليون متر لواحة بريدة ، وتخصيص مواقع بالمنطقة تمر بالوادي لمستهدفات مستقبلية لتطويرها، و وضع خطط للاستفادة منها وتنميته فيما يسهم في المحافظة على الوادي .

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي أن هناك تطورا كبيرا في المحافظة على البيئة، والاستفادة من المياه المعالجة التي تأتي من وادي الرمة ، في بعض المحافظات من خلال محطات معالجة المياه ، مشيرا بأنه سيتم زراعة 700 ألف شتلة خلال 2021 ، من خلال الاستفادة من مصادر مياه الوادي بعد معالجتها.