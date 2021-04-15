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مستشفى البكيرية العام يحقق المركز الأول على مستوى مستشفيات المملكة

مستشفى البكيرية العام يحقق المركز الأول على مستوى مستشفيات المملكة
http://almnatiq.net/?p=972885
البكيرية - محمد المسلم

حقق مستشفى البكيرية العام المركز الأول على مستوى وزارة الصحة ضمن فئة المستشفيات سعة 300 سرير في برنامج وازن خلال الربع الرابع من عام 2020 م ،واشتمل التقييم على عدد من الخدمات والبرامج التي يقدمها المستشفى ومنها، تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والوصول للخدمة، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين.ويعد مستشفى البكيرية العام من أوائل المستشفيات في المملكة التي تتميز في تطبيق البرامج والمراحل التي تعد نقلة نوعية في وزارة الصحة، ومن ذلك برنامج HIS وبرنامج وازن وعدة اعتمادات كسباهي والايزو بالتغذيه وغيرها .ويهـدف برنامج “وازن” التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.

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