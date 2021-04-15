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أمانة جدة تغلق حراج السيارات احترازياً

أمانة جدة تغلق حراج السيارات احترازياً
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المناطق - واس:

أغلقت أمانة محافظة جدة ساحة حراج السيارات بمنطقة المعارض حتى إشعار آخر لعدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي بين مرتادي السوق، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد شافعي أن أعمال الإشراف والرقابة على الأسواق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من الامتثال للتدابير الوقائية، مشدداً على أهمية تعاون الجميع من أصحاب المنشآت والمتسوقين للحد من انتشار الفيروس وتجاوز الجائحة – بإذن الله -.

وتؤكد أمانة جدة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، كما تثمن تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات “940”.

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