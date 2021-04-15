“الصحة” تُعرف بالطرق السليمة لتناول الأدوية عبر دليل “دواؤك في رمضان”

المناطق - واس:

أصدرت الصحة دليلاً إرشادياً بعنوان “دواؤك في رمضان”، يتضمن الطرق السليمة والصحيحة لتناول الدواء في شهر رمضان الكريم وتنظيم أوقاتها، حيث قامت الصحة بنشر الدليل عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة.



ويحوي الدليل على عدد من النصائح والإرشادات حول الاستخدام الأمثل للعديد من الأدوية، منها أدوية الضغط ، أدوية الغدد ، أدوية الكولسترول “ارتفاع الدهون” ، أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي ، أدوية السكر ، أدوية الربو ” ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من (هنا).