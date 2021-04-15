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أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=972894
أكد على ضرورة ضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والتطور التقني الذي تشهده من خلال تقديم خدمات إلكترونية متميزة للقطاع التجاري والإشراف عليه وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي الذي قدم عرضاً عن الآداء التشغيلي لفرع المنطقة.

ونوه الخالدي بما يلقاه فرع الوزارة من الدعم والمتابعة من سمو أمير الشرقية للقيام بمهامه وخدماته للمستفيدين.

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