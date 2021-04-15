احدث الأخبار

التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية
أبرز المواد
 “أمين الطائف” يوجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضراوات
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة
أبرز المواد
 “الصحة” تُعرف بالطرق السليمة لتناول الأدوية عبر دليل “دواؤك في رمضان”
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق حراج السيارات احترازياً
أبرز المواد
 مستشفى البكيرية العام يحقق المركز الأول على مستوى مستشفيات المملكة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستعرض خلال جلسته الأسبوعية مراحل تطوير وتأهيل وادي الرمة
منطقة القصيم
 أمين عسير يدشن مبادرة لزراعة 11 ألف شجرة طلح
منطقة عسير
 هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون
منطقة الرياض
 خلافاً بين بايدن وكبار القادة العسكريين بشأن الانسحاب من أفغانستان
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقديم اللقاحات مباشرة دون حجز موعد للفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر
المنطقة الشرقية
 منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية

التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية

أبرز المواد
“أمين الطائف” يوجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضراوات

“أمين الطائف” يوجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضراوات

أبرز المواد
أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أبرز المواد
“الصحة” تُعرف بالطرق السليمة لتناول الأدوية عبر دليل “دواؤك في رمضان”

“الصحة” تُعرف بالطرق السليمة لتناول الأدوية عبر دليل “دواؤك في رمضان”

أبرز المواد

التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية

التعاون الإسلامي تستنكر بشدة استهداف جازان بالصواريخ الباليستية
http://almnatiq.net/?p=972908

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بخمسة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وفقاً لما أعلنه صباح اليوم تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشاد الأمين العام بقدرات واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية من حدوث خسائر فادحة.

وأكد الأمين أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومحاولة استهداف جامعة جازان تصعيد خطير وتمثل جرائم حرب.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية كافة، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

روابط ذات صلة

“أمين الطائف” يوجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضراوات

“أمين الطائف” يوجه بدراسة عاجلة لوضع حراج الخضراوات
أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة
“الصحة” تُعرف بالطرق السليمة لتناول الأدوية عبر دليل “دواؤك في رمضان”

“الصحة” تُعرف بالطرق السليمة لتناول الأدوية عبر دليل “دواؤك في رمضان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*