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أمانة الشرقية تخصص قطعتي أرض لصالح وزارة البيئة في الخبر

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أمانة الشرقية تخصص قطعتي أرض لصالح وزارة البيئة في الخبر

أمانة الشرقية تخصص قطعتي أرض لصالح وزارة البيئة في الخبر
http://almnatiq.net/?p=972918

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، عن تخصيص قطعتي أرض في محافظة الخبر لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضحت الأمانة أن قرار التخصيص يأتي استكمالا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وإيجاد جميع المرافق الخدمية والحكومية اللازمة.

وأشارت الأمانة أنه تم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار ومخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات، في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح الجهة حسب الأنظمة.

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