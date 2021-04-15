عسير.. رئيس جامعة الملك خالد يتسلم تكريم المشاركة في مبادرات أسبوع البيئة

المناطق - عسير:

استقبل معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، والوفد المرافق له.

ورحب السلمي بضيوف الجامعة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين الجهتين، كما تسلم السلمي تكريمًا من فرع الوزارة للجامعة على مشاركتها في مبادرات أسبوع البيئة بمنطقة عسير للعام 1442هـ.

وحضر اللقاء مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة جريس الشهراني.يذكر أن الجامعة قدمت العديد من البرامج خلال أسبوع البيئة، كما شاركت في عدد من المبادرات مع الفرع بهذه المناسبة.