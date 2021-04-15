أمير جازان يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز ومديري الجهات الأمنية

المناطق - جازان - فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز ومديري الجهات الأمنية بالمنطقة الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



ووجه سموه الجميع بأهمية مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يحتاجه المواطن والمقيم بالمنطقة من خدمات، سائلا الله تعالى أن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.



حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.