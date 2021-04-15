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“الشؤون الإسلامية” تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بجمهورية إندونيسيا

“الشؤون الإسلامية” تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بجمهورية إندونيسيا

أبرز المواد
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“الشؤون الإسلامية” تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بجمهورية إندونيسيا

“الشؤون الإسلامية” تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بجمهورية إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=972962
المناطق - واس

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا عصام بن احمد عابد الثقفي في مقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة اليوم, برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بالسفارة لعام 1442هـ 2021م, وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا, وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والمجلس الأعلى ومجلس العلماء والجمعيات الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة جمهورية إندونيسيا.
وقدم الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي, شرحاً عن البرنامج, الذي يشمل توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية وعشرة آلاف وجبة إفطار صائم توزع على المستشفيات ودور الأيتام وغيرها.
حضر التدشين عدد من الجانب الاندونيسي وكيل الشؤون الدينية للتوعية الإسلامية وخدمة المجتمع الدكتور قمر الدين أمين, ورؤساء, وممثل لإدارة مسجد الاستقلال الدكتور أحمد جريدي, وممثلي الجمعيات الإسلامية والمعاهد.

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