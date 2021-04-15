بلدية طبرجل تضبط 100 كجم من اللحوم مجهولة المصدر معدة لأحد المطاعم داخل شقة عمالة

المناطق - الجوف

داهمت بلدية طبرجل التابعة لأمانة منطقة الجوف بمساندة الجهات الأمنية شقة عمالة مخالفة تقوم بتجهيز اللحوم لأحد المطاعم في بيئة غير صحية لا تستوفي الاشتراطات، ضمن جهود البلدية المستمرة لتكثيف الرقابة الصحية وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين خلال رمضان، بتوجيهات من أمين المنطقة.

وضبط مراقبو البلدية 100 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر داخل الشقة، وتم إعداد محضر لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت البلدية استمرار حملات الرقابة الميدانية، ودعت الجميع للتعاون وتقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز الاتصال الموحد 940.