احدث الأخبار

أمير القصيم يبارك لنادي الصقر الرياضي بطولة المملكة للدرجة الثالثة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم إدارة دوريات الأمن والغرفة التجارية لتدريبهما 1000 فرد بالقطاع الأمني
منطقة القصيم
 مسجد الأطاولة التاريخي بالباحة يستقبل المصلين لأداء الصلوات الخمس
منطقة الباحة
 المحاصيل والمنتوجات الزراعية بالباحة .. رافد مهم للواجهة الزراعية والسياحية بالمنطقة
الاقتصاد
 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 9987 نقطة
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 الشيخ المنيع يؤكد على استقلال القضاء السعودي.. ويدلل بموقفين “فيديو”
أبرز المواد
 بلدية طبرجل تضبط 100 كجم من اللحوم مجهولة المصدر معدة لأحد المطاعم داخل شقة عمالة
منوعات
 “الانضباط” تعاقب حمد الله بالإيقاف والغرامة .. وتغرم عبدالفتاح عسيري والعبيد 20 ألف ريال
أبرز المواد
 طالبات المملكة يحصدن 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات
محليات
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير القصيم يبارك لنادي الصقر الرياضي بطولة المملكة للدرجة الثالثة

أمير القصيم يبارك لنادي الصقر الرياضي بطولة المملكة للدرجة الثالثة

منطقة القصيم
أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة

أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة

منطقة القصيم
أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع

أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع

منطقة القصيم
أمير القصيم يكرم إدارة دوريات الأمن والغرفة التجارية لتدريبهما 1000 فرد بالقطاع الأمني

أمير القصيم يكرم إدارة دوريات الأمن والغرفة التجارية لتدريبهما 1000 فرد بالقطاع الأمني

منطقة القصيم

الشيخ المنيع يؤكد على استقلال القضاء السعودي.. ويدلل بموقفين “فيديو”

الشيخ المنيع يؤكد على استقلال القضاء السعودي.. ويدلل بموقفين “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=972977
المناطق - الرياض

أكد معالي الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، أن القضاء السعودي مستقل ولا يتأثر بأحد، مستدلاً بحكمين الأول نقض حكم لصالح الملك فهد والثاني إصدار حكم ضد الملك عبد الله.
ودلل الشيخ المنيع على استقلال القضاء، وذلك خلال استضافته في برنامج «الليوان» على قناة «روتانا خليجية»، قائلًا إن المثال الأول هو دعوى بين الملك فهد- رحمه الله- وعبد الرحمن فقيه حول أرض شرق الطائف، وصدر الحكم لصالح الملك فهد، وجاءت المعاملة لنا في محكمة التمييز ومعي الشيخ عبد الله البسام، وقمنا بنقض الحكم الصادر لصالح الملك فهد وتأييد جانب فقيه، وأضاف أن الملك فهد شكرهم على هذا الموقف الذي رفع من شأن القضاء.
وأما الدليل الثاني الذي يخص قضية الملك عبد الله فكان حول أرض بالمدينة المنورة، وصدر حكم ضد الملك عبد الله.
كما وأشار الشيخ عبدالله إلى أنه صدر أيضا حكم ضد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، خاص بصك أرض في مكة المكرمة.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 9987 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 9987 نقطة
الكويت تدين وتستنكر استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على المدنيين بالمملكة

الكويت تدين وتستنكر استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على المدنيين بالمملكة
“الانضباط” تعاقب حمد الله بالإيقاف والغرامة .. وتغرم عبدالفتاح عسيري والعبيد 20 ألف ريال

“الانضباط” تعاقب حمد الله بالإيقاف والغرامة .. وتغرم عبدالفتاح عسيري والعبيد 20 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*