الشيخ المنيع يؤكد على استقلال القضاء السعودي.. ويدلل بموقفين “فيديو”

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أكد معالي الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، أن القضاء السعودي مستقل ولا يتأثر بأحد، مستدلاً بحكمين الأول نقض حكم لصالح الملك فهد والثاني إصدار حكم ضد الملك عبد الله.

ودلل الشيخ المنيع على استقلال القضاء، وذلك خلال استضافته في برنامج «الليوان» على قناة «روتانا خليجية»، قائلًا إن المثال الأول هو دعوى بين الملك فهد- رحمه الله- وعبد الرحمن فقيه حول أرض شرق الطائف، وصدر الحكم لصالح الملك فهد، وجاءت المعاملة لنا في محكمة التمييز ومعي الشيخ عبد الله البسام، وقمنا بنقض الحكم الصادر لصالح الملك فهد وتأييد جانب فقيه، وأضاف أن الملك فهد شكرهم على هذا الموقف الذي رفع من شأن القضاء.

وأما الدليل الثاني الذي يخص قضية الملك عبد الله فكان حول أرض بالمدينة المنورة، وصدر حكم ضد الملك عبد الله.

كما وأشار الشيخ عبدالله إلى أنه صدر أيضا حكم ضد الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، خاص بصك أرض في مكة المكرمة.

