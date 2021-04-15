أمير القصيم يكرم إدارة دوريات الأمن والغرفة التجارية لتدريبهما 1000 فرد بالقطاع الأمني

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما تحقق من مخرجات إيجابية للتعاون المثمر بين إدارة دوريات الأمن والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ، مما أسهم في تدريب 1000 فرد تابع للقطاع الأمني على مستوى المملكة .

وأكد سمو أمير القصيم بأن هذا التعاون الملموس بين الجهات بالمنطقة ، يكون له اثرا كبيرا في تطوير القدرات المهنية وزيادة كفاءة رجال الأمن ، من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المتخصصين في العديد من المجالات .

جاء ذلك بعد أن كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس ، خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، مدير إدارة دوريات الأمن العميد فهد المديهش وأمين الغرفة التجارية الصناعية القصيم محمد الحنايا ، نظير جهودهم والتعاون التدريبي الذي أسهم في تدريب 1000 فرد تابع للقطاع الأمني على مستوى المملكة .