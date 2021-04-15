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أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع

أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع

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أمير القصيم يكرم إدارة دوريات الأمن والغرفة التجارية لتدريبهما 1000 فرد بالقطاع الأمني

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أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع

أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع
http://almnatiq.net/?p=973006
المناطق / بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, مدير مخدرات منطقة القصيم اللواء الدكتور مهناء بن عبدالرحمن المهنا وعدد من منسوبي مخدرات المنطقة نظير جهودهم الملموسة في مكافحة المخدرات والتوعية لمخاطرها على الفرد والمجتمع.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها مدير مخدرات المنطقة وكافة منسوبيها والتي ساهمت بتحقيق العديد من الإنجازات الأمنية في القبض والتوعية وتبيان مخاطرها على الفرد والمجتمع, مثمناً تلك الأعمال الساعية لتحقيق ما تصبوا إليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في هذا الجانب الأمني المهم, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته أعرب مخدرات منطقة القصيم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه, مؤكداً على أن حرص سموه ومتابعته لكل عمل ساهم في تحقيق العديد من النجاحات المرتبطة بالحفاظ على المجتمع من هذه الآفة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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