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أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة

أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة

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أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة

أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=973009
المناطق / بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة عن دراسة انتاج التمور بالمملكة.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه ، اليوم في جلسته الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، المشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان بن جارالله الصوينع.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن التقرير من المهندس الصوينع وما يتضمنه من أرقام وإحصائيات عن الإنتاج حسب مناطق المملكة ونسب فاقد التمور وماهي عناصر ومسببات الفقد والكميات التي تدخل المصانع ، كاشفاً إلى أن منطقة القصيم ولله الحمد سجلت أعلى منطقه بالانتاج بأكثر من 457 ألف طن من التمور ، تلتها منطقة الرياض ب343 طن من التمور ، وسجلت أيضاً منطقة القصيم أقل نسبة فاقد لمنتج التمور بالمملكة بحوالي 16% من نسب الفقد ، منوهاً بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي يتخذها المزارعين بالقصيم التي كان لها سبب بعد الله في ارتفاع كمية الإنتاج. واستخدام الأساليب والممارسات الجيدة بالمزارع

ونوه سموه بالدور الرائد والفاعل الذي يقوم به معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م عبدالرحمن الفضلي لدعم إنتاج التمور ومعالجة الكثير من المشاكل التي تواجهها النخلة والمهتمين بزراعتها ، وذلك في سبيل خدمة هذا المنتج الزراعي والاقتصادي الثمين ، الذي يأتي وفق عمل تكاملي من لدي الجميع ، لما فيه تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

من جانبه عبر المهندس سلمان الصوينع عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على لقائه به ، ودعمه ومتابعته لكل مايخص إنتاج التمور ومزارع النخيل وخدمة المزارعين من أهالي المنطقة كما نوه بمتابعة معالي الوزير ونائبه ووكيل الزراعة لحرصهم لتوعية وإرشاد المزارعين وتذليل كل المعوقات التي تواجههم .

حضر اللقاء وكلاء الإمارة وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

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