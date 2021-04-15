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أمانة المدينة ترفع 38000 طن من النفايات وتقوم بأكثر من 5000 جولة رقابية

أمانة المدينة ترفع 38000 طن من النفايات وتقوم بأكثر من 5000 جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=973016
المناطق - واس

واصلت أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لرصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيقها.
وبلغت الجولات الرقابية للأمانة والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 5826 جولة جرى خلالها مخالفة 27 منشأة تجارية, كما تم رفع أكثر من 38000 طن من النفايات, وتطهير 183765 آلية, فيما بلغت آليات الإصحاح البيئي المستخدمة لدى الأمانة 1267 آلية.

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