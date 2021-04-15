احدث الأخبار

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك
منطقة تبوك
 أمانة منطقة حائل .. لاتهاون مع المنشآت المخالفة
منطقة حائل
 إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%
الاقتصاد
 هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان
منطقة تبوك
 متسابقو المنطقة الشرقية ينهون مشاركتهم في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
المنطقة الشرقية
 تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات في جمرك البطحاء
الاقتصاد
 أمانة المدينة ترفع 38000 طن من النفايات وتقوم بأكثر من 5000 جولة رقابية
منطقة المدينة المنورة
 أمير القصيم يبارك لنادي الصقر الرياضي بطولة المملكة للدرجة الثالثة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقرير وزارة البيئة عن إنتاج التمور بالمملكة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم مدير مكافحة المخدرات نظير جهودهم بتوعية المجتمع
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم إدارة دوريات الأمن والغرفة التجارية لتدريبهما 1000 فرد بالقطاع الأمني
منطقة القصيم
 مسجد الأطاولة التاريخي بالباحة يستقبل المصلين لأداء الصلوات الخمس
منطقة الباحة
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

منطقة تبوك
أمانة منطقة حائل .. لاتهاون مع المنشآت المخالفة

أمانة منطقة حائل .. لاتهاون مع المنشآت المخالفة

منطقة حائل
إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%

إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%

الاقتصاد
هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان

هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان

منطقة تبوك

هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان

هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=973027
المناطق - واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك 1442هـ بتكليف العدد الكافي من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني والتوعوي في المنطقة.
وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية، وتقديم النصح والتوجيه بالتي هي أحسن، ومعالجة ما قد يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كما تواصل الهيئة برامجها التوعوية والوقائية من خلال تفعيل حملتَي (الخوارج شرار الخلق) و(ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ).
وأوضح مدير الفرع خليل ضامري أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل التمركز الميداني في الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة في منطقة تبوك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك
تعليم تبوك يحصد (19) ميدالية في مسابقة “الكانجارو للرياضيات”

تعليم تبوك يحصد (19) ميدالية في مسابقة “الكانجارو للرياضيات”
أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وينوه بدعم القيادة للمشروع

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وينوه بدعم القيادة للمشروع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*