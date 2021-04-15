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إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%

إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%

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بلغ إجمالي عدد المشاريع 93 مشروعاً بنسبة إنجاز نوعيّة

إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%

إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%
http://almnatiq.net/?p=973030
المناطق / بريدة

حققت كافة إدارات الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم النسبة والعلامة الكاملة 100% بإنجاز جميع المشاريع خلال الربع الأول من عام 2021م مقارنةً بما حققته تلك الإدارات خلال الربع الأول من عام 2020م نسبة 92%، وارتفعت هذه النسبة خلال هذا العام لتصل إلى 100% من إنجاز المشاريع المعتمدة كافة، وتسعى الغرفة بإذن الله بالاستمرار للوصول إلى النسب الكاملة في إنجاز المشاريع خلال  هذه السنة الاستثنائية 2021م، ويأتي هذا الإنجاز والتميز الموجود بالغرفة في الفترة الحالية للتكامل والتناغم الحاصل بين الأمانة العامة للغرفة ومجلس الإدارة الذي مكن من المحافظة على مسارها والتزامها في عملها تجاه مشتركيها وعملائها طوال الفترة، ومواكبة التطور التقني للعمل لا سيما خلال جائحة كورونا.
أوضح ذلك أمين عام الغرفة الأستاذ محمد الحنايا مشيراً إلى أن الغرفة ستمضي في تطوير البرامج والبنية التحتية التقنية والحرص على تقديم مشاريع نوعية تقنية عبر الاتصال المرئي بالمستقبل، بما يواكب التطورات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم ورغبة في توسيع دائرة المستفيدين من أنشطة وفعاليات الغرفة.

وفيما يلي تقرير متابعة مشاريع أسماء الإدارات بغرفة القصيم وعدد المشاريع لكل إدارة للربع الأول من عام 2021م حسب كثرتها من الأعلى فالأقل: إدارة العلاقات العامة والإعلام 16 مشروعاً، إدارة تقنية المعلومات 16 مشروعاً، إدارة الموارد البشرية 13 مشروعاً، إدارة الشؤون الإدارية والمالية 9 مشاريع، إدارة الدراسات الاقتصادية والمعلومات 9 مشاريع، إدارة خدمة العملاء والفروع والمكاتب (فرع المذنب – فرع البدائع) 7 مشاريع، الإدارة القانونية 6 مشاريع، إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5 مشاريع، إدارة التسويق والفعاليات 4 مشاريع، مركز سيدات الاعمال 3 مشاريع، مركز التدريب 3 مشاريع، إدارة اللجان القطاعية مشروعان، ليصبح الإجمالي العام للربع الأول من عام 2021م عدد المشاريع 93 مشروعاً بنسبة إنجاز 100%.

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