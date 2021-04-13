أمانة منطقة حائل .. لاتهاون مع المنشآت المخالفة

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أغلقت أمانة منطقة حائل خلال العشرة ايام الماضية عدد 462 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكثفت الفرق الرقابية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة جولاتها الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، ‬ حيث بلغت 7.810 جولة رقابية، تم خلالها إصدار وتحرير 110 مخالفة للتدابير الاحترازية،

وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس بأن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

مضيفاً سعادته أن هذه الجهود التي تبذلها امانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز – حفظهم الله – ووفقا لتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

داعيا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين للالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية عند الخروج من المنزل خاصة لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والابلاغ عن اية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم 940 او تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الاجهزة الذكية.