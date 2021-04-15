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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

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56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك
http://almnatiq.net/?p=973039
المناطق- تبوك:

قدّم مركز “تأكد” في تبوك خدماته لـ 56922 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.وخصصت الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).يذكر أن مراكز “تأكد” توجد حالياً في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي

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