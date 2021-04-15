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الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

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الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق
http://almnatiq.net/?p=973054
المناطق - واس

تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.
وتؤكد الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.
وتُجدد وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

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