“تيسير” تبدأ في توزيع هديتها الرمضانية

بدأ فريق جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج بتوزيع هدية الجمعية الرمضانية ( زاد تيسير )مستهدفة بذلك أكثر من ثلاث الآف مستفيد.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ : سلمان بن ظافر الشهري وقال أن جميع الهدايا سوف تصل إلى المستفيدين في أماكنهم توفيراً للوقت والجهد والمال عليهم واحتراماً وتقديراً لهم واتباعاً للتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا .

وأضاف الشهري أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي سوف تتبع هذه المبادرة المجتمعية مقدماً في الوقت نفسه كل الشكر والتقدير لمن دعم الجمعية مهيباً بالموسرين ورجال الأعمال ومحبي الخير إلى دعم الجمعية للقيام برسالتها وتحقيقاً لأهدافها.

الجدير بالذكر أن جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج جمعية أهلية تأسست بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٨ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٣٠ )، وتعد الوحيدة عربياً المتخصصة في مجال زواج ذوي الإعاقة من الجنسين بمختلف إعاقتهم.