احدث الأخبار

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال : مسابقة الملك سلمان إحدى أوجه العناية التي توليها قيادتنا للقرآن الكريم
أبرز المواد
 “تيسير” تبدأ في توزيع هديتها الرمضانية
محليات
 الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق
أبرز المواد
 حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز الـ100 ألف حالة
أبرز المواد
 سيدة حِرفية تمارس السدو لأكثر من 50 عاماً.
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير مشعل بن ماجد يرفع شكره للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين
منطقة مكة المكرمة
 56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك
منطقة تبوك
 أمانة منطقة حائل .. لاتهاون مع المنشآت المخالفة
منطقة حائل
 إدارات غرفة القصيم تختتم الربع الأول من عام 2021م بنسبة إنجاز 100%
الاقتصاد
 هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان
منطقة تبوك
 متسابقو المنطقة الشرقية ينهون مشاركتهم في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال : مسابقة الملك سلمان إحدى أوجه العناية التي توليها قيادتنا للقرآن الكريم

الأمير تركي بن طلال : مسابقة الملك سلمان إحدى أوجه العناية التي توليها قيادتنا للقرآن الكريم

أبرز المواد
“تيسير” تبدأ في توزيع هديتها الرمضانية

“تيسير” تبدأ في توزيع هديتها الرمضانية

محليات
الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

أبرز المواد

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=973062
المناطق_واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ وحتى الاثنين الموافق 1442/9/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة .
تتأثر جرائها من يوم الجمعة إلى الاثنين مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، نجران ، مكة المكرمة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.
فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق ( الرياض ، حائل ، المدينة المنورة ) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.
وتمتد لتشمل مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ) حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال : مسابقة الملك سلمان إحدى أوجه العناية التي توليها قيادتنا للقرآن الكريم

الأمير تركي بن طلال : مسابقة الملك سلمان إحدى أوجه العناية التي توليها قيادتنا للقرآن الكريم
“تيسير” تبدأ في توزيع هديتها الرمضانية

“تيسير” تبدأ في توزيع هديتها الرمضانية
الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*