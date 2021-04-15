احدث الأخبار

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تقيم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد
أبرز المواد
 أدبي تبوك يطلق مسابقته الرمضانية تحت عنوان “الحنين إلى أيام الطفولة “
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال : مسابقة الملك سلمان إحدى أوجه العناية التي توليها قيادتنا للقرآن الكريم
أبرز المواد
 “تيسير” تبدأ في توزيع هديتها الرمضانية
محليات
 الخارجية تدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق
أبرز المواد
 حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز الـ100 ألف حالة
أبرز المواد
 سيدة حِرفية تمارس السدو لأكثر من 50 عاماً.
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير مشعل بن ماجد يرفع شكره للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين
منطقة مكة المكرمة
 56922 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك
منطقة تبوك
 أمانة منطقة حائل .. لاتهاون مع المنشآت المخالفة
منطقة حائل
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تقيم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تقيم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد

أبرز المواد
أدبي تبوك يطلق مسابقته الرمضانية تحت عنوان “الحنين إلى أيام الطفولة “

أدبي تبوك يطلق مسابقته الرمضانية تحت عنوان “الحنين إلى أيام الطفولة “

أبرز المواد
أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت

أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت

أبرز المواد
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تقيم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تقيم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد
http://almnatiq.net/?p=973075

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات الملتقى العلمي الأول للتوجيه والإرشاد المهني تحت شعار ” تخصصي سر تميزي ” بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص والمتحدثين في هذا الشأن.وانطلقت أعمال الملتقى ” الافتراضية ” بكلمة لنائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أكد فيها أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تولي مثل هذه الملتقيات اهتمامها الكلي مستعرضا عددا من المرئيات التي طالب بمناقشتها خلال جلسات الملتقى ومن أهمها كيفية ربط المتدرب أو المتدربة بالتخصص الملائم لهما وتوظيف ميولهم التوظيف الصحيح لتجويد العملية التدريبية ومخرجاتها وتفعيل التعاون المشترك بين الجهات التدريبية داخل المنشآت .بعدها ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري عَرّف من خلالها بأهداف الملتقى ودور الإرشاد المهني في تحديد المستقبل الوظيفي وأثره في رفع مستوى التأهيل والجاهزية لسوق العمل والإسهام في  تنمية الوطن ومساعدة الآباء على توجيه أبنائهم مهنياً بطرق سليمة تعزز الرفاه المهني لهم.بعد ذلك انطلقت أعمال الجلسات للملتقى التي قدمها نخبه من الخبراء في التوجيه والإرشاد من مختلف المناطق وتنوعت في موضوعاتها وسبل تنفيذها وأساليب تقديمها .

روابط ذات صلة

أدبي تبوك يطلق مسابقته الرمضانية تحت عنوان “الحنين إلى أيام الطفولة “

أدبي تبوك يطلق مسابقته الرمضانية تحت عنوان “الحنين إلى أيام الطفولة “
أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت

أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*