الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تقيم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات الملتقى العلمي الأول للتوجيه والإرشاد المهني تحت شعار ” تخصصي سر تميزي ” بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص والمتحدثين في هذا الشأن.وانطلقت أعمال الملتقى ” الافتراضية ” بكلمة لنائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أكد فيها أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تولي مثل هذه الملتقيات اهتمامها الكلي مستعرضا عددا من المرئيات التي طالب بمناقشتها خلال جلسات الملتقى ومن أهمها كيفية ربط المتدرب أو المتدربة بالتخصص الملائم لهما وتوظيف ميولهم التوظيف الصحيح لتجويد العملية التدريبية ومخرجاتها وتفعيل التعاون المشترك بين الجهات التدريبية داخل المنشآت .بعدها ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري عَرّف من خلالها بأهداف الملتقى ودور الإرشاد المهني في تحديد المستقبل الوظيفي وأثره في رفع مستوى التأهيل والجاهزية لسوق العمل والإسهام في تنمية الوطن ومساعدة الآباء على توجيه أبنائهم مهنياً بطرق سليمة تعزز الرفاه المهني لهم.بعد ذلك انطلقت أعمال الجلسات للملتقى التي قدمها نخبه من الخبراء في التوجيه والإرشاد من مختلف المناطق وتنوعت في موضوعاتها وسبل تنفيذها وأساليب تقديمها .