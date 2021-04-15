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هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان

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هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان

هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تنفذ خطة ميدانية وتوعوية خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=973078
المناطق_تبوك

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك 1442هـ بتكليف العدد الكافي من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني والتوعوي في المنطقة.وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية وتقديم النصح والتوجيه بالتي هي أحسن ومعالجة ما قد يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية.كما تواصل الهيئة برامجها التوعوية والوقائية من خلال تفعيل حملتَي (الخوارج شرار الخلق) و(ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ).وأوضح مدير الفرع خليل ضامري أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل التمركز الميداني في الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة في منطقة تبوك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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