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سفرة رمضان تنعش سوق القهوة العربية ومكمّلاتها برفحاء

سفرة رمضان تنعش سوق القهوة العربية ومكمّلاتها برفحاء
http://almnatiq.net/?p=973097
المناطق_واس

تتواصل الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في الوقت الحالي لتلبية الاحتياجات الرمضانية، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, ويكثر الطلب على المحال المتخصصة ببيع القهوة العربية والهيل ومكملاتها الأخرى.
ورصدت “واس” خلال جولتها الميدانية اليوم، إقبالاً ملحوظاً من قبل المتسوقين في محافظة رفحاء على شراء القهوة العربية والهيل ومكملاتها مع مطلع شهر رمضان المبارك، وسط ثبات في الأسعار في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق .
وأكد عددٌ من المتسوقين في المحال التي تحتضن “البن” أن سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على القهوة لأنها تعدّ من الأساسيات على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على توفيرها، وخاصة لكبار السن الذين يحتسونها مع الإفطار.
فيما ذكر عددٌ من البائعين أن هناك زيادة في الإقبال على شراء هذه المنتجات في شهر رمضان والأعياد لأنها واحدة من أهم مكونات السفرة الرمضانية والأعياد، وكونها جزءاً أساسيا في الضيافة بشكل عام.

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