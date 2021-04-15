قرابة 7000 آلاف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات عن بعد بتعليم البكيرية

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أدى قرابة 7000 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية بمدارس تعليم البكيرية، عن بعد عبر منصة مدرستي اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير تعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن القيادات التعليمية قامت بتفقد أعمال سير الاختبارات في عدد من المدارس عن بعد التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الأول من شهر رمضان للمرحلة الابتدائية بعدما أعدت الإدارة والمدارس خطة متكاملة لأعمال الاختبارات ،مشيرًا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات مضيفًا إلى إنشاء مركز الدعم الفني الإلكتروني بقسم تقنية المعلومات لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية والذي يشرف على مراكز الدعم الفني داخل المدارس، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في اختباراتهم.