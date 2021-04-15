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أمير جازان : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم دليل رعاية هذه الدولة المباركة بكتاب الله

أمير جازان : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم دليل رعاية هذه الدولة المباركة بكتاب الله

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أمير جازان : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم دليل رعاية هذه الدولة المباركة بكتاب الله

أمير جازان : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم دليل رعاية هذه الدولة المباركة بكتاب الله
http://almnatiq.net/?p=973106
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم، تأتي تأكيداً لما قامت عليه هذه البلاد المباركة بمنهج واضح وراسخ تستمد ثوابتها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد أولى قادتها كتاب الله عناية خاصة واهتماما كبيرا، وبذلت كافة السبل لرعايته وطباعته وترجمته وتفسيره وتعليمه.
جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأضاف سموه: أن هذه المسابقة تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ التي تعتني بكتاب الله وتبرز الدور الكبير والريادي لهذه البلاد المباركة في خدمة القرآن الكريم على المستوى المحلي والدولي وتشجيع المتسابقين للمنافسة على كتاب الله ليعم بإذن الله نفع هذه المسابقة كافة المسلمين بأنحاء العالم.
وقدّم سموه في ختام تصريحه شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والقائمين على فعاليات هذه المسابقة، داعياً الله أن يكلل جهودهم بالنجاح، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادتها الحكيمة.

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