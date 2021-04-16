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هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون

هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون
http://almnatiq.net/?p=973112
المناطق_ الرياض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، يوم أمس الأربعاء 2 رمضان 1442هـ الموافق 14 أبريل 2021م، مذكرة تفاهم مع رئاسة الحرس الملكي.

ووقع المذكرة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جانب رئاسة الحرس الملكي معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وذلك بمقر رئاسة الحرس الملكي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى قيام الطرفين بتطوير وتحقيق سبل التعاون بينهما فيما يحقق رسالتهما وبأي مجال من المجالات الأخرى ذات العلاقة التي يرى الطرفان مناسبة إضافتها خلال مدة سريان هذه المذكرة.

وتسعى هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع مستوى الجودة في جميع أنشطة مرافق رئاسة الحرس الملكي التعليمية متمثلة بكل من (معهد الحرس الملكي بالرياض، ومركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية) وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي، والتعرف على فرص التحسين والتطوير من أجل تحقيق أهداف رئاسة الحرس الملكي، وكذلك تقديم الدعم في بناء نظام الجودة الداخلية في المرافق التعليمية بالحرس الملكي، وتقديم الدعم الاستشاري في بناء وتصميم البرامج الدراسية والمناهج، إضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي، وتقديم الدعم الاستشاري في الاعتماد المؤسسي لمرافق الحرس الملكي .

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