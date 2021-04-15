شاهد الشيخ الكلباني يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه جرعتي اللقاح

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أعلن الشيخ عادل الكلباني، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا كوفيد١٩، وذلك بعد مرور 13 يومًا على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

وأوضح خلال المقطع أنه قام بأخذ فحص كورونا وأظهرت نتيجته إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قد قام بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا، وقد مر على الجرعة الثانية ثلاثة عشر يومًا.