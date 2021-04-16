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أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى, و‏استعراض أبرز منجزات الدفاع المدني ‏بالمنطقة خلال العام ‏المالي2020 م . ‏
وأشاد سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو وزير الداخلية بكل ما يعود ‏على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين, مثمناً الدور الذي يقوم به رجال ‏الدفاع المدني .
وفي ختام الاستقبال تسلّم سموه التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة للعام المالي 2020 م .

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