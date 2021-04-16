استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى, واستعراض أبرز منجزات الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام المالي2020 م .
وأشاد سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو وزير الداخلية بكل ما يعود على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين, مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني .
وفي ختام الاستقبال تسلّم سموه التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة للعام المالي 2020 م .
أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان .
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