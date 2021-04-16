احدث الأخبار

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
أبرز المواد
 متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 “سكني” يعلن استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021.. ويدشن تطبيقه الجديد لتسهيل التملك
أبرز المواد
 شاهد الشيخ الكلباني يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه جرعتي اللقاح
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون
أبرز المواد
 تجنبها عند السحور.. طبيب يوضح قائمة بأطعمة محفزة للعطش
أبرز المواد
 أمير جازان : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم دليل رعاية هذه الدولة المباركة بكتاب الله
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين و المعتمرين لأداء صلاة الجمعة غداً
أبرز المواد
 قرابة 7000 آلاف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات عن بعد بتعليم البكيرية
أبرز المواد
 سفرة رمضان تنعش سوق القهوة العربية ومكمّلاتها برفحاء
أبرز المواد
 مليون نخلة بتبوك ..تثري موائد الصائمين بأكثر من أربعين نوعا من التمور
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أبرز المواد
متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

أبرز المواد
“سكني” يعلن استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021.. ويدشن تطبيقه الجديد لتسهيل التملك

“سكني” يعلن استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021.. ويدشن تطبيقه الجديد لتسهيل التملك

أبرز المواد

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته
http://almnatiq.net/?p=973131
المناطق_واس

احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس في الرياض، بتخريج الدفعة الأولى ضمن مشروع بناء وتعزيز القدرات الوطنية لتأهيل الشباب لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته.
وأوضحت الوزارة، أنها خرجت الدفعة الأولى 100 متدرب، في أربعة مناطق وهي الرياض، عسير، الباحة، الإحساء، ويستهدف البرنامج تخريج 1500 من المتدربين في الدفعات المقبلة، مشيرة إلى أن حفل تخريج الدفعة الأولى في كل من عسير، والباحة، والأحساء، سيكون يوم الأحد السادس من شهر رمضان الجاري.
وتضمن حفل تخريج الدفعة الأولى في الرياض كلمة لمدير إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله السبيعي ، وكلمة لمدير المشروع زايد الخطيب ، وتكريم المتدربين وتسليمهم الشهادات ، ودُعم المتدربون للعمل بهذا المجال بتسليهم 30 خلية نحل بلدي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لهم لمدة 6 أشهر ، والعمل على توفير العديد من المحفزات والممكنات لهم من قبل ريادة الأعمال و صندوق التنمية الزراعي وبرنامج التنمية الريفية.
وبينت الوزارة أن البرنامج قُسِّم إلى ثلاثة برامج تتمثل في: أساسيات تربية النحل، والبرامج التخصصية في تربية النحل، وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق، منوهة بأنه يقوم بالتدريب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال، وبالتعاون مع الجامعات، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الوزارة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
“سكني” يعلن استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021.. ويدشن تطبيقه الجديد لتسهيل التملك

“سكني” يعلن استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021.. ويدشن تطبيقه الجديد لتسهيل التملك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*