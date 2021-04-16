احدث الأخبار

أمير منطقة حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏
أبرز المواد
 “البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
أبرز المواد
 متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 “سكني” يعلن استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021.. ويدشن تطبيقه الجديد لتسهيل التملك
أبرز المواد
 شاهد الشيخ الكلباني يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه جرعتي اللقاح
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون
أبرز المواد
 تجنبها عند السحور.. طبيب يوضح قائمة بأطعمة محفزة للعطش
أبرز المواد
 أمير جازان : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم دليل رعاية هذه الدولة المباركة بكتاب الله
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين و المعتمرين لأداء صلاة الجمعة غداً
أبرز المواد
 قرابة 7000 آلاف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات عن بعد بتعليم البكيرية
أبرز المواد
 سفرة رمضان تنعش سوق القهوة العربية ومكمّلاتها برفحاء
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير منطقة حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏

أمير منطقة حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏

أبرز المواد
“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أبرز المواد
متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

أبرز المواد

أمير منطقة حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏

أمير منطقة حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏
http://almnatiq.net/?p=973133

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل عن بعد اليوم, حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏التي أطلقتها لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم “تراحم” ‏في المنطقة, وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مقر الحملة, بحضور عدد ‏من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام .‏
‏ ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولسمو وزير ‏الداخلية على دعم حملة ” تراحم ” ، منوهاً بجهود وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية والقائمين على لجنة تراحم بالمنطقة والمتعاونين والمتبرعين ‏والمساهمين، الذين أخلصوا واجتهدوا لإنجاح هذه الحملة، حاثاً سموه ‏الجميع على المساهمة لرسم البسمة على محيّا السجناء وأسرهم. ‏
ثم أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال.‏
من جهته ثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني ‏بمنطقة ‏‎حائل عضو ‏لجنة ” تراحم ” بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود ‏التميمي خلال الحفل الذي ‏أقيم بهذه المناسبة دعم واهتمام القيادة الرشيدة ‏وتشجيع وحرص سمو أمير حائل وسمو نائبه ‏لكل أعمال الخير في ‏المنطقة، وما تجده اللجنة من توجيه واهتمام من سموه، ‏مستعرضاً أهداف ‏الحملة وبرامجها وآلية تنفيذها .‏
وأفاد أن اللجنة تعمل طوال مسيرتها على تحقيق حزم من ‏الأعمال ‏والبرامج سعياً منها إلى تحقيق جملة من الأهداف النبيلة ‏والإنسانية وتقديم ‏العديد من الخدمات المادية والعينية والمعنوية ‏والاجتماعية، معتمدة على ما يردها من دعم من أهل الخير ‏والإحسان, ‏داعياً رجال الأعمال والموسرين من فاعلي الخير من داخل ‏المنطقة ‏وخارجها للتفاعل مع الحملة . ‏

روابط ذات صلة

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته

“البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته
أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*