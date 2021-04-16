مدير جامعة المجمعة يطلع على حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً

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قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة المجمعة الشيخ شايع بن صالح البغيليل بزيارة معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور /خالد بن سعد المقرن. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وجرى اطلاع معاليه على حملة ( ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) ومناقشة تفعيلها في الجامعة، وقد أثنى معاليه على جهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري. الجدير بالذكر أن هذه الحملة التوعوية تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.