قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة المجمعة الشيخ شايع بن صالح البغيليل بزيارة معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور /خالد بن سعد المقرن. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وجرى اطلاع معاليه على حملة ( ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) ومناقشة تفعيلها في الجامعة، وقد أثنى معاليه على جهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري. الجدير بالذكر أن هذه الحملة التوعوية تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.
مدير جامعة المجمعة يطلع على حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً
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