احدث الأخبار

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف
أبرز المواد
 “تيسير” تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد
أبرز المواد
 مدير جامعة المجمعة يطلع على حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً
أبرز المواد
 11 ألف متطوع ومليونا ساعة عمل تحقق نجاحات ” نشامى عسير”
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏
أبرز المواد
 “البيئة” تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
أبرز المواد
 متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 “سكني” يعلن استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021.. ويدشن تطبيقه الجديد لتسهيل التملك
أبرز المواد
 شاهد الشيخ الكلباني يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه جرعتي اللقاح
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب ورئاسة الحرس الملكي توقعان اتفاقية تعاون
أبرز المواد
 تجنبها عند السحور.. طبيب يوضح قائمة بأطعمة محفزة للعطش
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف

أبرز المواد
“تيسير” تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد

“تيسير” تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد

أبرز المواد
مدير جامعة المجمعة يطلع على حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً

مدير جامعة المجمعة يطلع على حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً

أبرز المواد
11 ألف متطوع ومليونا ساعة عمل تحقق نجاحات ” نشامى عسير”

11 ألف متطوع ومليونا ساعة عمل تحقق نجاحات ” نشامى عسير”

أبرز المواد

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=973146

شهد يوم أمس , انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عن بعد ، بمشاركة 5 متسابقين من البنين والبنات ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا.
وانطلقت الجلسة الأولى بمشاركة عدي بن علي عبدالله الشراري المشارك بالفرع الثاني بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، تلاه حمود بن عبدالعزيز حمود ضيف الله ومشاركته بالفرع الثاني القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد ، وفي الجلسة الثالثة استمعت اللجنة للمشارك بالفرع الثالث “عشرين جزءاً” راكان بن عبدالله عبدالكريم المفرج ، كما شاركت في الجلسة الرابعة المتسابقة آبية بنت محمد بدوي الكثيري بالفرع الرابع بحفظ عشرة أجزاء ، وفي الجلسة الأخيرة استمعت اللجنة للمتسابقة بالفرع الخامس بحفظ خمسة أجزاء سحر بنت حمدان خالد الشمري .
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان أن هذه المسابقة تأتي امتدادا لحرص قادة هذه البلاد المباركة من عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على العناية بكتاب الله تعالى وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره .

روابط ذات صلة

“تيسير” تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد

“تيسير” تبدأ توزيع هديتها الرمضانية لأكثر من 3 آلاف مستفيد
مدير جامعة المجمعة يطلع على حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً

مدير جامعة المجمعة يطلع على حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً
11 ألف متطوع ومليونا ساعة عمل تحقق نجاحات ” نشامى عسير”

11 ألف متطوع ومليونا ساعة عمل تحقق نجاحات ” نشامى عسير”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*