أمطار رعدية وأتربة مثارة على مكة المكرمة

المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة، الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والأجزاء المجاورة لها.