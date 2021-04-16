مركز زراعة الأعضاء يكشف عن عدد مرضى الفشل العضوي في المملكة

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http://almnatiq.net/?p=973157
المناطق - الرياض:

كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور محمد بن عبدالرحمن الغنيم، أن إجمالي عمليات زراعة الأعضاء لعام 2020م قد بلغ 859 عملية من المتبرعين الأحياء ومن المتوفين دماغياً.  

وأكد الغنيم في تصريحات لـ “أخبار 24″، أنه يوجد أكثر من 21 ألف مريض فشل عضوي ينتظرون الزراعة، غالبيتهم من مرضى الفشل الكلوي في المملكة منهم 8 آلاف مريض جاهزون للزراعة.   

وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء سواءً أثناء الحياة أو بعد الوفاة، يعد عملاً رائعاً يجسّد أسمى معاني الإيثار ومساعدة الآخرين ويسهم في إنقاذ حياة البشر.   

وأوضح أن إجمالي عدد الأعضاء المزروعة منذ بدء البرنامج وحتى نهاية العام 2020 م بلغ 18 ألفاً و216 عضواً؛ حيث تمت زراعة نحو 14 ألف كلية، ونحو 3 آلاف كبد، و477 قلباً، و458 رئة، و10 “بنكرياسات”، بالإضافة إلى إجراء 8 عمليات زراعة أمعاء.  

وعلى مستويات الإنجاز العالمي، أكد الغنيم أن السعودية تحتل مكانة متقدمة بين دول العالم ودول مجموع العشرين حسب تقرير السجل العالمي لزراعة الأعضاء والتبرع بها لعام 2019 م فبالنسبة للتبرع بالأعضاء من الأحياء، حيث تقدمت المملكة من المركز الخامس إلى الثاني في هذا العام.  

ولفت إلى أنه فيما يخص التبرع بالكلى من الأحياء تقدمت المملكة من المرتبة السابعة للثانية، كما تقدمت من المركز الرابع إلى الثالث عالمياً بالنسبة للتبرع من الأحياء بجزء من الكبد.  

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