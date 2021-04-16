احدث الأخبار

“الصحة” لفئة الـ 75 عامًا: توجهوا للتطعيم بلقاح كورونا دون حجز مُسبق
أبرز المواد
 الشرطة تقتل مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري
أبرز المواد
 الدكتورة العمودي: القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة
أبرز المواد
 صحة بيشة تنفذ 94 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية
أبرز المواد
 “فايزر” توضح أن الجرعة الثالثة مطلوبة بعد 12 شهرا من الثانية
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها
أبرز المواد
 ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض
أبرز المواد
 إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان
أبرز المواد
 تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بشبكتين إجراميتين نفذتا عمليات احتيال
أبرز المواد
 الرياض.. مقتل مواطن إثر تعرضه لهجوم من أسد كان يربيه
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة” لفئة الـ 75 عامًا: توجهوا للتطعيم بلقاح كورونا دون حجز مُسبق

“الصحة” لفئة الـ 75 عامًا: توجهوا للتطعيم بلقاح كورونا دون حجز مُسبق

أبرز المواد
الشرطة تقتل مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس

الشرطة تقتل مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس

أبرز المواد
توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري

أبرز المواد
الدكتورة العمودي: القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة

الدكتورة العمودي: القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة

أبرز المواد

الدكتورة العمودي: القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة

الدكتورة العمودي: القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة
http://almnatiq.net/?p=973164
المناطق - واس:

أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس لجنة التحكيم بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات في دورتها الـ 22، الدكتورة إيمان بنت عبد الله العمودي، أن من توفيق الله جل وعلا لهذه البلاد، أن هيأ لها ولاة أمر جعلوا العنايةَ بالقرآن الكريم محطَّ اهتمامهم، وخدمتَه من أهم أولوياتهم، على مر العهود الطويلة.

جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة بالعاصمة الرياض، حيث شارك في التصفيات الأولية هذا العام 4300 متسابق ومتسابقة من جميع مناطق المملكة، وتم ترشيح 131 منهم للتصفيات النهائية التي تستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك, وتقام لأول مرة عن بعد؛ تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت أنه تم تخصيص فرع في هذه الدورة لأبناء شهداء الواجب، وهذه الالتفاتة الكريمة تأتي من باعث الانتماء الوطني الوجداني، والولاء لكل من يحمي حِمى الوطن، الذي هو واجب الجميع، فبارك الله هذه الجهود، ورحم الله مرابطينا الجنود.

روابط ذات صلة

“الصحة” لفئة الـ 75 عامًا: توجهوا للتطعيم بلقاح كورونا دون حجز مُسبق

“الصحة” لفئة الـ 75 عامًا: توجهوا للتطعيم بلقاح كورونا دون حجز مُسبق
الشرطة تقتل مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس

الشرطة تقتل مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس
توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*