إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

المناطق - الرياض:

بدأت دور ومراكز الإيواء الرجالية والنسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية في تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الأخذ بتطبيق الاجراءات الإحترازية الإحترازية اثناء تنفيذها.

وتتضمن مجموعة من البرامج الافتراضية الدينية والمحاضرات التوعوية والبرامج التطوعية وبعض الفعاليات الثقافية والتفاعلية مثل الأمسيات الرمضانية والمسابقات والألعاب الشعبية بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية واللقاءات بمشاركة الموظفين والموظفات مثل برامج الإفطار والسحور الرمضانية.

يذكر أن هذه البرامج موجهة إلى مختلف الفئات العمرية للمستفيدين من الرعاية من الجنسين في “دور الأيتام والمسنين ومراكز التأهيل ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات”، وتهدف إلى تعزيز القيم الدينية لديهم بما يتناسب مع روحانية هذا الشهر.