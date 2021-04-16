احدث الأخبار

“الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها
أبرز المواد
 ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض
أبرز المواد
 إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان
أبرز المواد
 تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة
منوعات
 شرطة الرياض تطيح بشبكتين إجراميتين نفذتا عمليات احتيال
أبرز المواد
 الرياض.. مقتل مواطن إثر تعرضه لهجوم من أسد كان يربيه
أبرز المواد
 تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جنوب أفريقيا‎
أبرز المواد
 القبض على 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الشرقية
أبرز المواد
 مختصان يتوقعان هطول أمطار على الرياض خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 مركز زراعة الأعضاء يكشف عن عدد مرضى الفشل العضوي في المملكة
أبرز المواد
 التشهِّير بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشاً
أبرز المواد
 أمطار رعدية وأتربة مثارة على مكة المكرمة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

“الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

أبرز المواد
ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض

ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض

أبرز المواد
إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

أبرز المواد
تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة

تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة

منوعات

شرطة الرياض تطيح بشبكتين إجراميتين نفذتا عمليات احتيال

شرطة الرياض تطيح بشبكتين إجراميتين نفذتا عمليات احتيال
http://almnatiq.net/?p=973185
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين، فقد تمكنت شرطة المنطقة -بفضل الله- من كشف شبكتين إجراميتين، إحداها مكونة من (6) مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، على ارتباط بشخصين آخرين خارج المملكة، والأخرى مكونة من (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية وفرت وسائل وشرائح الاتصال، نفذوا عمليات احتيال.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، مكنتهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تم القبض عليهم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1,500,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبلغ (40,000) ريال، ومصاغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

“الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

“الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها
ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض

ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض
إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*