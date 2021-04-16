احدث الأخبار

“فايزر” توضح أن الجرعة الثالثة مطلوبة بعد 12 شهرا من الثانية
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها
أبرز المواد
 ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض
أبرز المواد
 إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان
أبرز المواد
 تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة
منوعات
 شرطة الرياض تطيح بشبكتين إجراميتين نفذتا عمليات احتيال
أبرز المواد
 الرياض.. مقتل مواطن إثر تعرضه لهجوم من أسد كان يربيه
أبرز المواد
 تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جنوب أفريقيا‎
أبرز المواد
 القبض على 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الشرقية
أبرز المواد
 مختصان يتوقعان هطول أمطار على الرياض خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 مركز زراعة الأعضاء يكشف عن عدد مرضى الفشل العضوي في المملكة
أبرز المواد
 التشهِّير بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشاً
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“فايزر” توضح أن الجرعة الثالثة مطلوبة بعد 12 شهرا من الثانية

“فايزر” توضح أن الجرعة الثالثة مطلوبة بعد 12 شهرا من الثانية

أبرز المواد
“الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

“الملكية الفكرية” تُشهر بقناة اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

أبرز المواد
ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض

ضبط مصنعي خمور يحتويان على 61 برميلًا شرق الرياض

أبرز المواد
إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

أبرز المواد

تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة

تعرف على قصة الجيولوجي الذي رفض الفشل واكتشف النفط في المملكة
http://almnatiq.net/?p=973188
المناطق - واس:

روى مدير مصفاة “أرامكو” بالرياض المهندس عبدالرحمن الفاضل، قصة اكتشاف النفط بالمملكة قبل قرابة 80 عاماً ودور أحد الجيولوجيين الأمريكيين الذي رفض المغادرة قبل التوصل لأول بئر نفط.    

وقال الفاضل، إن الملك عبدالعزيز اتخذ قراراً بمنح امتياز التنقيب لمجموعة شركات أمريكية عام 1933 م، مشيراً إلى أن التنقيب استمر 5 سنوات حتى وصلت تلك الشركات إلى مرحلة اليأس بسبب عدم التوصل لشيء.    

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن إدارات تلك الشركات طلبوا من مهندسيها بالمملكة العودة لعدم وجود فائدة من التنقيب، إلا أن جيولوجياً أمريكياً يدعى “جون ستينكي” رفض ذلك وطلب مهلة واستكمل عمليات التنقيب.   

ولفت إلى أن هذا الجيولوجي كان من المميزين في مجاله ولديه أمل وواصل العمل حتى اكتشف بئر النفط رقم 7 في الدمام، موضحاً أن البئر في بداية اكتشافها كان يخرج منها 1500 برميل يومياً على عمق 1500 متر.    

ونوه إلى أن تلك الفترة كان يعتمد الاكتشاف فيها على الأدلة ورسم الخرائط، مبيناً أنه من بين الذين تم الاعتماد عليهم “خميس بن رميثان” الذي كان يعرف الربع الخالي جيداً، ولا يمكن أن يتوه.    

وأشار إلى أنه تم إطلاق اسم “ستينكي” على بيت للضيافة في أكبر سكن لشركة “أرامكو” بالظهران، كما سمي أحد حقول النفط على اسم “خميس بن رميثان”. 

روابط ذات صلة

إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

إيواء الرياض تطلق حزمة برامج متنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان
تجنبها عند السحور.. طبيب يوضح قائمة بأطعمة محفزة للعطش

تجنبها عند السحور.. طبيب يوضح قائمة بأطعمة محفزة للعطش
أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت

أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*