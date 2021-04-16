صحة بيشة تنفذ 94 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية

المناطق - عسير:

كثّفت صحة بيشة، ممثلةً بإدارة مكافحة العدوى، زياراتها للمنشآت الصحية بالمحافظة، إذ شملت الزيارات 94 زيارة موزعة على المستشفيات والمراكز الخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة، كما تم تنفيذ 9 دورات تدريبية.

وأوضحت صحة بيشة، أن الهدف من الزيارات هو الوقوف على إمكانات المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ودعمها وجعلها بيئة آمنة من العدوى، وزيادة غرف العزل والوقوف على البنية التحتية لذلك، وكذلك مراعاة أقسام العنايات المركزة بالمستشفيات وخطورة انتقال العدوى فيها.

وأضافت أنه في إطار سعي فريق مكافحة العدوى لرفع وعي الفريق الصحي بضرورة التنفيذ والالتزام بسياسات واجراءات مكافحة العدوى، والمراقبه والوقوف على نتائج ومؤشرات مواقع صحة بيشة، وإنشاء وتفعيل برنامج خاص بمكافحة العدوى يتم التقيد به داخل عيادات الأسنان.

وبينت أنه جرى إنشاء برنامج خاص بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتدريب مدربين للبرنامج والبدء بتنفيذه، ورفع عدد المدربين بالمستشفيات لبرنامج أساسيات مكافحة العدوى لتغطية جميع العاملين في المنشأة، فضلًا عن وجود 6 مقَيّمين بصحة بيشة لبرنامج ICA للمستشفيات لتحقيق أعلى معايير مكافحة العدوى.