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توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري
http://almnatiq.net/?p=973211
المناطق - الرياض:

إيمانا من جمعية كيان للأيتام “مجهولي الأبوين” بضرورة بناء شراكات تعاون بينها وبين الجهات المانحة والداعمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية الأخرى بهدف الدعم الثقافي والاجتماعي والفكري والنفسي والعملي والعلمي والمادي تم بحمد الله توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري يوم الاثنين 12 إبريل 2021م.

ووقع الاتفاقية من جمعية كيان للأيتام الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، ومن مركز تعارفوا الدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مجلس إدارة المركز.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في دعم وتمكين الأيتام والقائمين عليهم، وتقديم برامج العلاج النفسي والاجتماعي لهم بما يساهم في تمكينهم وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتحسين جودة حياتهم، وذلك من خلال ما يقدمه الطرف الأول من برامج وأنشطة وورش عمل تتفق مع احتياجاتهم.

وحيث أن الطرف الأول مؤسسة وطنية رائدة متخصصة في مجال الإرشاد الأسري، ولديه مستشارين متخصصين في هذا المجال، وحيث أن الطرف الثاني جمعية أهلية تعنى بتنمية وتمكين الأيتام، والقائمين عليهم “الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية”، وتعنى كذلك بتقديم كافة البرامج والأنشطة التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، ورغبة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكامل بين القطاعين الخاص والخيري، بما يساهم في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة بشكل عام والتنمية الاجتماعية بشكل خاص، وبما يتفق مع احتياجات المجتمع، وينسجم مع رؤية المملكة 2030م، فقد التقت إرادة الطرفين وتم الاتفاق بينهما.

هذا وشكرت الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي للدكتور سعود المصيبيح ولمركز تعارفوا للإرشاد الأسري حرصهم على توقيع الاتفاقية وشعورهم النبيل تجاه المسؤولية المجتمعية عامة وأبناء جمعية كيان للأيتام خاصة، وتمنت من الله النفع لجميع الجهات عامة ولأبنائها الأيتام وأسرهم البديلة خاصة، كما شكرته لانضمامه والأستاذ يوسف القبلان لعضوية الجمعية.

وفي السياق نفسه، أبدى الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري سعادته الغامرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية كيان نظرا للمكانة المتميزة لهذه الجمعية والخدمات الرائدة التي تقدمها لليتيمات مضيفًا أن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري يقدر ثقة الجمعية بالمركز ويؤكد توفر الكفاءات العلمية المتخصصة اللازمة لتقديم الاستشارات وورش العمل منوها بخبرة وتمكن رئيسة مجلس إدارة كيان الأستاذة سمها الغامدي ونائبة المجلس صاحبة المعالي الأستاذة نورة الفايز وبقية عضوات وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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