الشرطة تقتل مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس

المناطق - وكالات:

قال قائد شرطة مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية أنه جرى القضاء على مسلح أطلق النار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي وفقا لما ذكرته RT.

ولفت قائد الشرطة إلى أن المسلح اقترب من أحد أقسام المطار الدولي على متن سيارته، وتعامل ضابط الشرطة في المطار معه على الفور بعد خروجه من سيارته، حيث فتح النيران على الشرطي ومبنى المطار.

وتوفي المهاجم متأثرا بإصابته في المستشفى، ولم يسفر الحادث عن ضحايا ومصابين جراء إطلاق النار.

وبينت وسائل إعلام أن المشتبه به كان مراقبا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.