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أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة

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أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=973233
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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