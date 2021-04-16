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الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة

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الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة

الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة
http://almnatiq.net/?p=973236
المناطق - واس

أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية على المملكة، بما في ذلك الهجوم الأخير على مدينة جيزان، الذي هدد البنية التحتية المدنية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم: إن هذه التصرفات من قبل الحوثيين، تعمل على استمرار الصراع في اليمن.
وأكدت أنه بينما يعمل المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، جنبًا إلى جنب لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، فإن تصرفات الحوثيين تطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد هذه الجهود في الوقت الذي يوجد فيه التزام من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الآن.
وكررت الخارجية الأمريكية في بيانها، دعوة جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني اليمني، والدخول في مفاوضات نحو اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

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